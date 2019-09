Unfall in Nürnberg: Feuerwehr muss eingeklemmten Autofahrer aus Wagen befreien

Zwei Verletzte nach Unfall in Nürnberg: In der Schnieglinger Straße ereignete sich am Montagmittag (30.09.2019) ein Unfall. Vermutlich weil ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte, prallten gegen 13.30 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen, berichtet die Polizei inFranken.de.

Zusammenstoß auf Kreuzung in Nürnberg

Nach ersten Informationen der Polizei wurden die Fahrer leicht verletzt. Allerdings wurde einer der beiden in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste das Dach seines Fahrzeugs aufschneiden, um ihn zu befreien. Nach dem Unfall in Nürnberg kam es zu Verkehrsbehinderungen.

