Unfall in Nürnberg: Autofahrer übersieht Straßenbahn

Straßenbahn-Unfall in Nürnberg: Am Samstagabend (24. August 2019) hat sich in Nürnberg ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei übersah ein Autofahrer beim Abbiegen eine heranfahrende Straßenbahn, wie die Polizei zu inFranken.de sagte. Dabei krachten die Fahrzeuge zusammen.

Straßenbahn-Unfall in Nürnberg: Schadenshöhe unklar

Die Unfallstelle liegt im Kreuzungsbereich der Schultheißallee. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

