Unfall in Nürnberg: Auto überschlägt sich - eine Person verletzt

In der Vorjurastraße in Nürnberg kam es am Montagmorgen (28.10.) zu einem Unfall. Ein Auto überschlug sich gegen 10.27 Uhr. Die Person konnte sich vorerst nicht aus dem Pkw befreien, da er auf der Seite landete und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Person wird verletzt ins Krankenhaus gebracht - Unfallhergang noch unklar

Die Person sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, bestätigt ein Pressesprecher der Polizei gegenüber inFranken.de. Über den genauen Unfallhergang und die schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Es handelt sich hierbei um eine Erstmeldung. Sobald nähere Informationen bekannt sind, aktualisiert inFranken.de den Artikel.