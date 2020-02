Nürnberg vor 1 Stunde

Unfall in Franken: Radfahrer (22) wird schwer am Kopf verletzt

Am Dienstagabend ist in Nürnberg ein Auto mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der 22-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.