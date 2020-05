Im Nürnberger Land ist es zu einem Unfall gekommen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall am Montagmorgen (25. Mai 2020) in Neuhaus an der Pegnitz.

Ein Rentner verunglückte mit seinem Rollstuhl und wurde dabei schwer verletzt. Der 75-Jährige fuhr damit eine "stark abschüssige Straße nahezu ungebremst" hinab, wie die Polizei mitteilt. Er krachte mit seinem Rollstuhl gegen eine Hauswand und zog sich die schweren Verletzungen zu: Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.