Nürnberg vor 30 Minuten

Unfall-Drama

Unfall-Drama am Tag vor Heiligabend: Mutter kommt bei Frontalcrash in Nürnberg ums Leben

Einen Tag vor Heiligabend ist eine Mutter bei einem Unfall in Nürnberg ums Leben gekommen. Die 38-Jährige geriet mit ihrem Auto auf dem Frankenschnellweg in den Gegenverkehr und krachte in einen Lkw. Im völlig demolierten Auto saß auch ihr Kind.