Nürnberg vor 17 Minuten

Blaulicht

Unfall-Drama in Franken: Auto erfasst Bauarbeiter - Mann schwer am Kopf verletzt

Ein Bauarbeiter ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen schwer am Kopf verletzt worden. Am Hauptbahnhof Nürnberg erfasste ein Auto den 33-jährigen Mann, der gerade Markierungen auf der Fahrbahn entfernte.