Unfall auf B2 in Nürnberg: Autos prallen zusammen, Ampel gerammt

In Nürnberg hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall an der Kreuzung zwischen der B2 und der Ellingstraße ereignet. Zwei Autos krachten zusammen und wurden schwer beschädigt. Beide Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.