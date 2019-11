Unfall auf A9 bei Nürnberg: Lkw-Fahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus - 250.000 Euro Schaden

A9 bei Nürnberg: Zu einem schweren Unfall kam es am Montagnachmittag (25. November) auf der Autobahn. Ein Lkw-Fahrer wurde ins Führerhaus eingeklemmt. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: Lkw-Fahrer ist unaufmerksam auf A9 und kracht in Sattelschlepper

Gegen 16.30 Uhr kam es auf Höhe des Parkplatzes Brunn zu einem Unfall. Aufgrund von dichtem Verkehr bildete sich auf der Strecke immer wieder ein Stau. Ein Lkw-Fahrer stoppte seine Sattelzugmaschine daher auf der rechten Fahrspur, der Fahrer eines weiteren Lkws mit Anhänger hielt hinter ihm an. Ein dritter Sattelzugfahrer war leider nicht so aufmerksam wie seine Kollegen, da er in diesem Moment eine Trinkflasche im Fahrzeug aufheben wollte.

Am Steuer eingeklemmt: Fahrer muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Er bremste er zwar noch, prallte jedoch mit seinem Fahrzeug in das Heck des zweiten Lkws und wurde am Steuer eingeklemmt. Ersthelfer konnten ihn aus dem Führerhaus befreien. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des mittleren Fahrzeugs wurde zum Glück nur leicht verletzt, der vorderste Fahrer blieb unverletzt.

250.000 Euro Sachschaden: Autobahn stundenlang nur einspurig befahrbar

Der Unfall zog umfangreiche Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach sich, sodass der Verkehr bis 21:38 Uhr auf nur eine Fahrspur beschränkt war. Durch den Zusammenstoß entstand ein hoher Sachschaden von circa 250.000 Euro.