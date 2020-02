A9: Tödlicher Unfall bei Hormersdorf

Mercedes kracht in Lkw

21-jähriger Autofahrer verstirbt an Unfallstelle

A9 in Richtung Berlin stundenlang voll gesperrt

Unfall auf A9 endet tödlich: Auf der A9 hat sich am Montagmittag (17. Februar 2020) ein tödlicher Unfall im Bereich der Anschlussstelle "Hormersdorf" (Schnaittach) in Fahrtrichtung Berlin ereignet.

Unfall auf A9: Mercedes kracht in Sattelzug - Autofahrer (21) tot

Laut Polizei war der 21 Jahre alte Mann aus München mit seinem Mercedes auf der A9 in Richtung Norden unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer kurz vor der Anschlussstelle "Hormersdorf" die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte kurz darauf gegen das Heck des Sattelzuges und stieß anschließend gegen die Betongleitwand auf der linken Seite.

Reanimation vergebens - Fahrer erliegt Verletzungen an Unfallstelle

Verkehrspolizisten aus Bayreuth, die in der Nähe der Unfallstelle eine Kontrolle durchführten, leisteten sogleich Erste Hilfe. Jedoch waren auch die anschließenden Reanimationsmaßnahmen eines alarmierten Notarztes vergebens. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Polizeibeamte, die zunächst nur den totalbeschädigten Mercedes in einem Trümmerfeld vorfanden, konnten rasch ermitteln, dass noch ein Lastwagen an dem Verkehrsunfall beteiligt sein musste. Der gesuchte Sattelzug konnte kurz darauf am nahegelegenen Parkplatz Sperbes festgestellt werden. An dem Heck des Kühlaufliegers war ein deutlicher Unfallschaden vorhanden. Der 32 Jahre alte rumänische Fahrer hatte zwischenzeitlich den Verkehrsunfall über Notruf gemeldet.

Rund 40.000 Euro Sachschaden - Vollsperrung aufgehoben

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Verkehrspolizei Bayreuth bei den Ermittlungen zur Unfallursache. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 40.000 Euro.

Die Autobahnmeisterei Trockau leitete den Verkehr Richtung Norden an der Anschlussstelle "Hormersdorf" aus und war für die Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Ab 15 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.