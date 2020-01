In Mittelfranken staut es sich in den Abendstunden: Auf der A6 am Kreuz Altdorf ist am Mittwochnachmittag ein Lkw verunglückt. Ersten Angaben der örtlichen Polizei zufolge liegt die Unfallstelle zwischen dem A6-Kreuz und der Anschlussstelle "Nürnberg-Ost".

Stau nach Unfall auf A6: Militärkonvoi behindert Verkehr

Bei dem Sattelzug ist ersten Erkenntnissen nach eine Achse gebrochen. Der Unfall hat sich bereits gegen 15.30 Uhr ereignet. Aktuell kommt es weiterhin zu Verkehrsproblemen auf der A6 (Stand: 18.00 Uhr): Laut Augenzeugen staut es sich. Das liegt insbesondere an zwei Tatsachen.

Zum einen ist die rechte Fahrspur der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg abgesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbei geleitet. Das ist lediglich über die linke der beiden Spuren möglich.

Zum anderen handelt es sich beim verunglückten Lkw um ein Fahrzeug des Militärs, wie ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de sagte. Verunfallt ein Militärfahrzeug, hält in der Regel die komplette Kolonne beziehungsweise der komplette Konvoi an. Das verstopft die Verkehrslage zusätzlich.

Möglicherweise hängt der Militärkonvoi mit der größten Truppenverlegung der USA in den letzten 25 Jahren zusammen. Bei der Großübung "Defender Europe" werden circa 20.000 Soldaten quer durch Deutschland nach Osteuropa transportiert. Die südliche Hauptroute führt durch Franken. Einen Zusammenhang wollte der Polizeisprecher gegenüber inFranken.de nicht bestätigen.

Für große Teile Mittelfrankens warnt der "Deutsche Wetterdienst" am Mittwochabend vor "starken Gewittern". Zudem fegen Sturmböen durch die Region. Die Lage auf der A6 könnte also ungemütlich werden.

Als Umleitung wird die "U30" empfohlen.

Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"

tu