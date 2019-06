Tödlicher Unfall in Nürnberg: Am Dienstagnachmittag (18. Juni 2019) ist es im mittelfränkischen Nürnberg zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei kam eine Fahrradfahrerin nahe des Dutzendteichs ums Leben, wie die örtliche Polizei gegenüber inFranken.de bestätigte.

Tödlicher Fahrradunfall in Nürnberg: Frau will Ampel überqueren

Ersten Informationen der Polizei zu folge, wollte die Fahrradfahrerin eine Ampel überqueren. Dabei wurde sie von einem abbiegenden Lkw erfasst. Der Sattelzug wollte in Richtung der Bayernstraße in die Seumestraße abbiegen. Trotz mehreren Reanimationsversuchen starb die Frau noch am Unfallort.

Es wurde eine Straßensperrung in Richtung des Regensburger Rings eingerichtet, die vermutlich noch bis in den Abendstunden reicht. Die Verkehrspolizei Nürnberg ist vor Ort und hat einen Sachverständigen zur Beurteilung der Lage hinzugezogen. Sobald weitere Informationen vorliegen, lesen Sie hier mehr.

Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

Motorradunglück in Unterfranken: Unfall auf Bundesstraße

In Unterfranken ist es zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Dabei wurde ein Biker auf der Bundesstraße verletzt.