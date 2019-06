Tödlicher Unfall auf A9: Autofahrer schleudert mit Auto in Wald und stirbt

Ein Autofahrer verunglückte am Samstagabend (29.06.2019) bei einem Verkehrsunfall auf der A 9 bei Feucht tödlich, teilte die Polizei mit.

Mann kommt prallt gegen mehrere Bäume

Der Mann fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto von der A 9 am Autobahndreieck Feucht auf die Tangente zur A 73 in Fahrtrichtung Feucht. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume eines Waldstücks.

Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht nahm den Unfall auf. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera kam ebenfalls zum Einsatz.

Unfallursache bisher ungeklärt

Die Freiwillige Feuerwehr Feucht war mit Bergungsarbeiten beschäftigt und unterstütze an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache vor Ort. Die Abfahrt musste dafür komplett gesperrt werden.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Feucht unter der Telefonnummer 09128 9197 - 0 in Verbindung zu setzen.

So klappt die Rettungsgasse Zum Video "So klappt die Rettungsgasse"

Unfall auf B19

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es auf der B19. Dabei kamen zwei Motorradfahrer ums Leben.