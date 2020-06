Altdorf vor 15 Minuten

Kollision

Tödlicher Unfall an Autobahnkreuz: Fahrer übersieht Stau – und kracht in Lkw

Bei einem Unfall auf der A6 hat ein Sprinter-Fahrer am Dienstagvormittag sein Leben verloren. Am Autobahnkreuz Altdorf krachte er mit seinem Fahrzeug in ein Stauende. Der Fahrer wurde eingeklemmt und starb.