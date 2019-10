Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3: Zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Tennenlohe und Nürnberg-Nord hat sich am Mittwoch (16. Oktober 2019) ein schwerer Auffahrunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Regensburg ereignet. Ein 54 Jahre alter Mann kam bei dem Crash ums Leben, wie die Polizei auf inFranken.de-Anfrage informierte.

Abschleppwagen kracht auf A3 bei Nürnberg in Sattelzug: Fahrer tot

Wegen eines vorausgegangenen Unfalls war es gegen 12 Uhr zu einem Rückstau auf der Autobahn gekommen. Der Fahrer eines Abschleppwagens hatte den Rückstau offenbar nicht bemerkt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen langsam vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Der Aufprall war derart heftig, dass der 54 -jährige Fahrer des Abschleppfahrzeugs in seiner völlig deformierten Fahrerkabine eingeklemmt wurde . Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.