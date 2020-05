Auf der Bundesautobahn A9 hat sich am Mittwochnachmittag (6. Mai 2020) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer verlor sein Leben. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung München.

Wie die Polizei berichtet fuhr ein Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Nürnberg/Feucht und der Anschlussstelle Allersberg an einem Stauende auf einen anderen Lkw auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des auffahrenden Lastzuges in seinem Fahrzeug eingeklemmt. In der Folge zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass ein hinzugerufener Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Die A9 ist wegen der Bergung des Unfallopfers und zur Aufnahme des Unfalls in Fahrtrichtung München weiterhin voll gesperrt (Stand 16.30 Uhr).