Am Montagmorgen (23. Dezember) prallte in Nürnberg eine Autofahrerin frontal in einen Lkw. In der Hafenstraße kam es zu dem sehr schweren Unfall. Auch ein Kind saß mit im Auto. Das berichtet die Polizei gegenüber inFranken.de.

Autofahrerin kommt in Nürnberg von Fahrbahn ab und prallt frontal in Lkw

Gegen 9 Uhr fuhr eine Autofahrerin aus der Vorjurastraße auf die Hafenstraße. In Richtung Innenstadt geriet sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem Lkw. Auch ein Kind saß in dem Auto.

Der Lkw-Fahrer steht unter Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

Es handelt sich hierbei um eine Erstmeldung. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald nähere Informationen bekannt sind.