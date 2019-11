Schwerer Unfall in Nürnberg: Lkw kracht auf Brücke in Tanklastzug - Umweltkatastrophe knapp verhindert

Schwerer Unfall in Nürnberg:Lkw fährt in Tanklastzug. Am Dienstagabend (12. November 2019) kollidierten auf der Schweinauer Kanalbrücke in Nürnberg zwei Sattelzüge. Bei einem davon handelte es sich um einen Tanklastwagen. Wie die Polizei mitteilte, verhinderte lediglich "unglaubliches Glück" dabei eine drohende Umweltkatastrophe.

Lkw-Zusammenstoß auf Brücke in Nürnberg: Laster kollidiert mit Tankwagen

Laut Polizei bog ein 67-jähriger Kraftfahrer gegen 18.40 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine von der Ausfahrt der Südwesttangente nach links in die Schweinauer Hauptstraße in Richtung Stein ab. Zeugenangaben zufolge missachtete der Fahrer dabei eine rote Ampel. Zeitgleich bog ein 42-Jähriger mit seinem Tanklastzug von der Schweinauer Hauptstraße nach links in die Südwesttangente in Fahrtrichtung Feucht ein.