Schwerer Unfall in Nürnberg: Tram nach Kollision mit Bus entgleist

Ein Bus und eine Tram sind laut Polizeiangaben am Mittwochmorgen in Nürnberg kollidiert. Laut ersten Informationen hat sich der Unfall an der Kreuzung Ostendstraße/Cheruskerstraße ereignet.

Die Tram ist wohl aus den Gleisen geraten - über Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt.

Nur einen Tag zuvor ist eine Schülerlotsin bei einem dramatischen Unfall in Nürnberg schwer verletzt worden.

