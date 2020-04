Nürnberg vor 11 Stunden

Unfall

Franken: Autofahrerin kracht in Heck von Traktor - "Lebensgefahr nicht auszuschließen"

Am Montagnachmittag hat sich ein schwerer Unfall in Nürnberg ereignet. Eine Autofahrerin wollte ein Fahrzeug überholen und prallte mit ihrem Wagen in das Heck eines Traktors.