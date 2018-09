Schwerer Unfall auf A6: Drei Lkw krachen ineinander - mehrere Verletzte

Am Mittwochmittag hat sich auf der Autobahn A6 in der Nähe des Autobahnkreuzes Nürnberg Süd in Richtung Heilbronn ein schwerer Unfall ereignet, bei dem drei Lkw beteiligt waren und einer der Fahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei klärt derzeit noch Details zum Unfallhergang.

Auffahrunfall auf A6: Drei Lkw involviert

Nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken übersah ein 58-jähriger Lkw-Fahrer auf der A6 das Ende eines Staus, der sich aufgrund einer Baustelle gebildet hatte. Er fuhr auf einen vor ihm stehenden Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug auf einen dritten Lkw geschoben. Bei dem Unfall riss die Fahrerkabine des Unfallverursachers fast komplett ab. Der Fahrer erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Teile des Fahrzeuges und der Ladung wurden auf die Straße geschleudert.

Der 50-jährige Fahrer des mittleren Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, sodass ihn die Feuerwehr befreien musste. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die beiden Männern zur medizinischen Versorgung in eine Nürnberger Klinik zu bringen. Der Fahrer des vorderen Lkw wurde nur leicht verletzt.

Laut Angaben der Pressestelle der Polizei musste die A6 bis in den Abend hinein gesperrt werden. Weil es sich beidem betroffenen Autobahnabschnitt um eine besonders schwer erreichbare Verkehrsstelle handelt, mussten die Rettungskräfte von der Gegenfahrbahn aus eingreifen. Während der vordere Lkw noch fahrtauglich war, entstand an den beiden anderen Unfallfahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von rund 250.000 Euro.