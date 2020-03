Am Sonntag (15. März 2020) fuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Kirchensittenbach gegen 12.15 Uhr auf der Staatsstraße 2162 von Vorra in Richtung Neuhaus an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land). Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er auf Höhe Enzendorf mit einem entgegenkommenden Auto.

Die 28-jährige Fahrerin des Autos bog links in einen Waldweg ab und übersah dabei offensichtlich den Motorradfahrer. Das Auto und das Zweirad krachten ineinander. Der Biker musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik gebracht werden.

Unfall in Mittelfranken: Motorradfahrer schwer verletzt

Die Verursacherin des Unfalls blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Sowohl das Motorrad als auch das Auto mussten abgeschleppt werden.

Zum Video "Erste Hilfe leisten - so geht es richtig"

Im mittelfränkischen Fürth hat sich am Wochenende ein schwerer Unfall ereignet, in dessen Folge ein Motorradfahrer tödlich verunglückte.