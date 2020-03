Trucker bei A9-Unfall schwer verletzt: Ein Lkw-Fahrer verunglückte am Dienstagmorgen (24.03.2020) gegen 5.10 Uhr auf der Autobahn, berichtet die Polizei.

Zwischen der Anschlussstelle Lauf-Süd und dem Autobahnkreuz Nürnberg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kollidierte mit der Leitplanke, fuhr eine Böschung hinauf und kippte um.

Rettungsdienst bringt Lkw-Fahrer ins Krankenhaus

Der Trucker wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Lauf aus dem Führerhaus geborgen werden. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Der Silo war mit circa 25 Tonnen Polypropylen beladen, einem Kunststoffgranulat, das kein Gefahrgut ist. Allerdings liefen Diesel und Öl ins Erdreich, weshalb das Wasserwirtschaftsamt mit der Autobahnmeisterei über den Umfang der Erdarbeiten entscheiden muss.