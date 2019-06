Schwabach: Pedelec-Fahrerin kracht gegen Autotür - Lebensgefahr nicht ausgeschlossen

Am Samstag gegen 16 Uhr achtete ein 26-jähriger Autofahrer, der seinen Wagen in der Angerstraße in Schwabach rechts vom dortigen Fahrradschutzstreifen parkte, beim Aussteigen offensichtlich nicht auf den rückwärtigen Verkehr. So berichtet es die Polizei Schwabach am Pfingstmontag.

Als der 26-Jährige die Fahrertüre zum Aussteigen öffnete, nahte auf dem Fahrradschutzstreifen eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin. Laut Polizei hatte die Frau keine Chance mehr auszuweichen, touchierte mit ihrem Rad die Fahrertüre des Unfallverursachers und stürzte heftig auf den Asphalt.

Hierbei zog sie sich so massive Kopfverletzungen zu. Nach Polizeiangaben könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Gegen den jungen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

