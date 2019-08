Lebloses Kind in fränkischem Freibad entdeckt

Hubschrauber landet in Schwimmbad

Ärzte kämpfen um Leben des Kindes

Drama in Franken - Bub treibt leblos im Freibadbecken: Am Mittwochnachmittag (28. August 2019) ist es zu einem großen Rettungseinsatz in einem Freibad im mittelfränkischen Schwabach gekommen. Zeugen alarmierten die Polizei, dass ein lebloses Kind im Freibadbecken treibe. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Ein Badegast zog den Fünfjährigen aus dem Wasser und begann mit weiteren Ersthelfern sofort mit den Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen und führte die Reanimationsmaßnahmen fort.

Schwabach: Ärzte kämpfen um Leben des Fünfjährigen

Der Junge hielt sich laut ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge im Nichtschwimmerbereich des Kinderbeckens auf, was eine Tiefe von 1,20 Meter aufweist. Ein Rettungshubschrauber landete im Schwimmbad und brachte das Kind in eine Klinik. "Aktuell kämpfen die Ärzte um sein Leben", ergänzte der Polizeisprecher im Gespräch mit inFranken.de am Abend.

Am Donnerstagmorgen ist der Zustand des Jungen weiterhin kritisch. Der Fünfjährige befindet sich noch im Krankenhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der Junge zusammen mit seiner Mutter in dem Freibad, als er gegen 15 Uhr leblos im Becken trieb.

Die Schwabacher Kripo hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer

0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Parkbad in Schwabach: Hier hat sich der Vorfall ereignet

tu