Mit schweren Verletzungen wurde ein Motorradfahrer am Donnerstagabend (18.04.2019) ins Krankenhaus gebracht. Das berichtet die Polizei. Zuvor hatte sich ein schwerer Unfall in der Penzendorfer Straße in Schwabach (Mittelfranken) ereignet.

Ein 27-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrzeug stadtauswärts und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen 18-Jährigen, der mit seinem Motorrad entgegenkam.

Motorrad prallt frontal gegen Auto - Biker muss ins Krankenhaus

Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit seinem Motorrad frontal in das Auto. Dabei wurde er schwer verletzt. Er musste sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.