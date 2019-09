Schock auf der A3 bei Nürnberg: Audi geht während der Fahrt in Flammen auf

Am vergangenen Freitag befuhr ein 21-jähriger Laufer mit seinem Audi A3 die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Passau. Zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Behringersdorf bemerkte er starken Qualm hinter seinem Fahrzeug, kurz darauf kam der Qualm auch aus dem Motorraum. Er schaffte es gerade noch, seinen Audi auf dem Standstreifen abzustellen, als bereits offene Flamen aus dem Motorraum schlugen.

Innerhalb weniger Minuten stand sein komplettes Fahrzeug schließlich in Flammen. Weder die Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Erlangen noch die alarmierten Feuerwehren Heroldsbach und Nürnberg hatten überhaupt eine Chance, der Flammen Herr zu werden, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen. Zu schnell hatte das Feuer den gesamten Pkw ergriffen.

Die Ursache dürfte ein technischer Defekt am Motor des Audi gewesen sein. Die beiden Insassen des Fahrzeugs konnten es noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde also niemand. Die Autobahn musste aufgrund der Rauchentwicklung und für die Löscharbeiten kurzfristig komplett gesperrt werden. Die anschließend geborgenen Überreste des ehemaligen Audi haben nur noch Schrottwert, so die Polizei.

Erst vor wenigen Tagen brannte ein Auto auf der A3 bei Schlüsselfeld unter einer Brücke komplett aus. Die Brücke musste daraufhin untersucht werden, die Autobahn war gesperrt.