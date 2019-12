Ein Auto fuhr am Mittwochvormittag (18.12.2019) gegen 10 Uhr in eine Agip-Tankstelle in Röthenbach an der Pegnitz (Kreis Nürnberger Land). Das berichtet die Polizei inFranken.de. Die Aufregung war zunächst groß. Laut ersten Informationen war das Fahrzeug in eine Tanksäule gekracht, der Geruch von Benzin lag in der Luft.

Opel fährt in Tankstellen-Café - zwei Menschen verletzt

Allerdings war die Situation vor Ort weniger dramatisch: Der Fahrer hatte das Bewusstsein verloren und war mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend fuhr das Auto, ein Opel Corsa, in das Tankstellengebäude, allerdings nicht gegen eine Zapfsäule, sondern in das Tankstellen-Café. Der Benzin-Geruch stammte vermutlich vom verunglückten Wagen, erläutert die Polizei.