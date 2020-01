Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten am Samstagnachmittag (11. Januar 2020) gegen 17 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer die Mitteilung über einen Schlangenlinien fahrenden Autofahrer im Bereich Pommelsbrunn-Hohenstadt (Landkreis Nürnberger Land).

Schlangenlinien: Polizeibekannter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kurze Zeit später konnte der Wagen von der Streife in einem Acker stehend neben dem Kreisverkehr "Am Lichtenstein" entdeckt werden. Am Steuer saß ein unverletzter 28-Jähriger, der erkennbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der Mann gilt als polizeibekannt.