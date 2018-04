Nürnberger Land: Fußgänger von Autofahrerin erfasst - er stirbt im Krankenhaus

Autofahrerin übersieht Fußgänger beim Abbiegen



Bereits am Freitagvormittag hat sich in Hersbruck im Kreis Nürnberger Land ein Unfall ereignet, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist der Fußgänger am Samstagabend seinen Verletzungen erlegen.Gegen 10.40 Uhr war ein 88-jähriger Fußgänger dabei sie Wilhelm-Ulmer-Straße in Hersbruck zu überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Eine 81-jährige Autofahrerin bog von der Sigmund-Faber-Straße ab und hatte den Senior laut Polizei offenbar übersehen.Der 88-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er laut Polizeibericht am Samstagabend.