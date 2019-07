Nürnberg: Straßenbahn kracht mit Taxi zusammen - Polizei sichert Unfall ab

Unfall in Nürnberg: Eine Straßenbahn kollidierte am Freitagabend (26.07.2019) mit einem Taxi. Der Fahrer des Wagens wollte an der Kreuzung Ostendstraße/Cheruskerstraße wenden. Dann kam es zum Zusammenstoß.

Tram prallt in Nürnberg gegen Fahrerseite von Taxi

Eine Straßenbahn krachte in die Fahrerseite des Taxis, allerdings in den hinteren Bereich. Damit hatte der Fahrer Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt, berichtet NEWS5. Auf der Linie 5 kam es aufgrund des Unfalls zu Störungen. Die Polizei nahm ihn auf und sicherte die Unfallstelle ab.

Erst am Mittwoch hatte es in diesem Bereich einen Unfall mit einer Tram gegeben. Eine Straßenbahn krachte in einen Bus. Drei Menschen wurden verletzt.