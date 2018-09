Nürnberg: Straßenbahn erfasst Fußgängerin - Frau stirbt noch an Unfallstelle

Tödlicher Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Nürnberg: Eine Frau ist bei einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn in Nürnberg ums Leben gekommen.

Wie die Polizei Mittelfranken am Montagabend (10.09.2018) berichtet, ereignete sich der tödliche Unfall bei der Straßenbahnhaltestelle Dokuzentrum an der Bayernstraße in Nürnberg. Gegen 17.30 Uhr lief eine etwa 50-jährige Frau über den Fußgängerüberweg an der Bayernstraße über die Straße "An der Ehrenhalle" und übersah vermutlich die in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn.

Reanimation erfolglos: Frau erliegt ihren Verletzungen

Beim Zusammenprall wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Staatsanwaltschaft ermittelt - Unfallgutachter vor Ort

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.