Nürnberg: Schon wieder Unfall mit Kind - Grüne fordern Konsequenzen

Erschreckende Häufung von schweren Unfällen mit Kindern in der Fürther Straße in Nürnberg: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist ein Schulkind in der Fürther Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden, zuletzt auf Höhe der Paumgartnerstraße. "Dies ist eine erschreckende Häufung", erklärt die Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Partei sieht die Stadt Nürnberg in der Pflicht, die Sicherheit für die Kinder zu erhöhen.

Grüne beklagen: Schulwegskarten in Nürnberg veraltet

Die Stadt bietet Schulwegkarten an, um vor allem Eltern von Grundschulkindern bei der Wahl eines sicheren Schulwegs zu unterstützen und über Gefahrenstellen zu informieren, erläutern die Grünen. Allerdings stammten die im Internet abrufbaren Karten aus dem Jahr 2015. Nach den beiden schweren Unfällen fordern die Grünen Konsequenzen. "Die kürzlich passierten Unfälle sollten Anlass geben, zu überprüfen, wie die Schulwegsicherheit verbessert werden kann und ob verkehrliche Maßnahmen angebracht sind."

Vor diesem Hintergrund stellen die Grünen im zuständigen Ausschuss folgenden Antrag:

1. Die Verwaltung zeigt auf, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Fußgängerinnen in den betroffenen Bereichen der Fürther Straße zu verbessern.

2. Die Verwaltung berichtet, wann und in welchem Umfang die Karten für den sicheren Schulweg überprüft werden und ob der empfohlene Weg der verkehrlichen Situation noch angemessen ist.