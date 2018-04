Nürnberg: Radlerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Trierer Straße in Richtung Münchener Straße. Zeitgleich fuhr eine Fahrradfahrerin parallel auf dem Radweg. Als der Pkw-Fahrer am Ende der Straße nach rechts auf das Gelände der Aral-Tankstelle abbog, übersah er offensichtlich die Fahrradfahrerin. Diese musste stark abbremsen und stürzte. Zu einer Kollision kam es nicht. Die Frau (46 Jahre) erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.



Bei dem Auto handelt es sich um eine beige- oder goldfarbene Limousine mit Fließheck, die in Nürnberg (Kennzeichen N) zugelassen ist.



Die Verkehrspolizei Nürnberg übernahm die polizeiliche Unfallaufnahme. Die Beamten bitten den Fahrer des unfallverursachenden Pkw sowie Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.