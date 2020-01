Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger in Nürnberg: Am Dienstagnachmittag (14.01.2020) passierte nach Angaben der Polizei in Nürnberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher und bittet diesbezüglich um Hinweise.

Autofahrer streift Fußgänger - und flieht

Gegen 16.30 Uhr stand der 48-Jährige an der Fahrerseite eines Autos, das in der Höfer Straße - etwa auf Höhe der Hausnummer 87 in Richtung Rothenburger Straße - geparkt war. Ein roter Pritschenwagen mit silberner Ladefläche fuhr an dem Mann vorbei und streifte ihn. Er wurde dabei gegen das parkende Auto geschleudert und verletzt. Auch an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der Fahrer des Pritschenwagens fuhr daraufhin einfach weiter.