Nürnberg: Mann klaut Auto und baut Unfall: Am späten Montagabend (9. Dezember 2019) begann für einen 28-Jährigen eine Autofahrt in der Nürnberger Innenstadt, die ihn am nächsten Tag direkt zum Ermittlungsrichter führte. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte inzwischen Haftantrag gegen den Tatverdächtigen, wie die Polizei mitteilte.

Mann stellt Auto mit laufendem Motor ab - Unbekannte fahren damit davon

Am Montag (9. Dezember 2019) stellte ein Mann kurz vor Mitternacht seinen Fiat Fiorino mit laufendem Motor am Nürnberger Plärrer ab. Den Fahrzeugschlüssel ließ er im Zündschloss stecken. Kurz darauf sah er dann zwei Unbekannte, die in sein Auto stiegen und in Richtung Fürther Straße davonfuhren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Unbekannten zu flüchten.