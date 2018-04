Nürnberg: Motorradfahrer (17) rast in Wartehäuschen- schwer verletzt

Bei dem Verkehrsunfall in Nürnberg wurde der 17-jährige Motorradfahrer in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt.Wie die mittelfränkische Polizei berichtet, war der 17-Jährige gegen 1 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Nürnberger Innenstadt unterwegs.In der Rechtskurve von der Dürrenhofstraße in die Bahnhofstraße kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wartehaus der Straßenbahnhaltestelle.Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Zweirad des jungen Mannes wurde abgeschleppt.Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg übernahmen die Unfallaufnahme. Während dieser Zeit musste die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof für gut eine Stunde gesperrt werden.