Nürnberg vor 1 Stunde

Unfall

Mercedes-Fahrer (24) verliert Kontrolle und kracht mit Auto in Dönerladen

In der Nacht auf Dienstag ist ein Auto in einen Dönerladen in Nürnberg gekracht. Der Fahrer des Mercedes hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Durch den Unfall entstand am Wagen ein Totalschaden.