Nürnberg vor 50 Minuten

Unfall

Nürnberg: Mercedes erfasst Fußgänger - Mann (44) lebensgefährlich verletzt

In der Erlangerstraße in Nürnberg hat am Freitagnachmittag ein Mercedes einen 44-jährigen Fußgänger erfasst. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.