Nürnberg vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall

Mann (32) stürzt an Nürnberger U-Bahnhof ins Gleisbett - und stirbt

In Nürnberg ist ein 32-jähriger Mann in der Nacht auf Mittwoch ins Gleisbett gestürzt. Ersthelfer eilten zu dem Verunglückten, der 32-Jährige starb allerdings noch am Unfallort.