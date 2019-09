Nürnberg: Lkw-Fahrer übersieht Frau und rollt ihr über den Fuß: Am Montagmittag (2. September 2019) kam es laut Polizei in Nürnberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einer Fußgängerin. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nur eine Woche zuvor übersah ein Autofahrer in Nürnberg eine Straßenbahn und es kam zu einem Zusammenprall.

Lkw-Fahrer übersieht Fußgängerin - Polizei ermittelt

Gegen 11.30 Uhr bog der Lkw-Fahrer in der Elisenstraße ab und übersah dabei die Fußgängerin. Der Lkw rollte der Frau über den Fuß. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Da die Unfallaufnahme der Polizei noch läuft, ist die Schweinauer Straße aktuell noch gesperrt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.