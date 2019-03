Nürnberg: Lastwagen kracht in Auto - Fahrer schwer verletzt

Wohl schwerere Verletzungen erlitt laut ersten Informationen ein Autofahrer am Dienstagabend (19.03.2019) bei einem Unfall in der Hafenstraße in Nürnberg.

Vermutlich aufgrund einer Panne blieb der Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen liegen. Ein Lastwagen prallte von hinten gegen das Auto und erfasste den Mann.

Der Verletzte blieb auf der Straße liegen, während sein Auto von der Fahrbahn gegen einen Baum rollte. Ein Rettungswagen musste den Mann nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus bringen.

Nach Polizeiangaben vor Ort, so berichtet es die Agentur News5, könnte die zum Unfallzeitpunkt tief stehende Sonne möglicherweise das Unglück mitverursacht haben.

Lesen Sie außerdem: Abschiebung in Nürnberg eskaliert: Spezialkräfte nehmen Mann fest

Ein Gutachter kam im Auftrag der Staatsanwaltschaft an den Unfallort, um die Unglücksursache zu ermitteln.