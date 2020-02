Nürnberg vor 1 Stunde

Unfall

Nürnberg: Kleintransporter kracht in VAG-Bus - Fahrer muss ins Krankenhaus

In Nürnberg ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Kleintransporter krachte in einen Linienbus der VAG. Der Unfallverursacher erlitt Verletzungen. Im Bus saßen glücklicherweise nur zwei Insassen.