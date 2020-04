Motorrad-Unfall in Nürnberg: Ein Biker krachte am Sonntagmittag (26. April 2020) mit einem Auto zusammen, berichtet die Polizei inFranken.de. Da überall Chickenwings und Pommes umherlagen, befragten die Beamten einen Zeugen. So war schnell klar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Der Biker wollte während der Fahrt seine Chickenwings und Pommes essen. Deshalb hatte er nur eine Hand am Steuer. So übersah er dann wohl auch das "Vorfahrt gewähren"-Schild und es kam zum Crash, erläutert die Polizei.

Rettungswagen bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurde der Mann schwer am Fuß verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Nürnberger Klinik.

„Wir wünschen ihm auf diesem Weg gute Besserung und appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, immer mit der größtmöglichen Sorgfalt am Straßenverkehr teilzunehmen“, erklärt die Polizei auf Facebook. „Auch wenn der Hunger noch so groß ist, fahrt vorsichtig!“

Ebenfalls am Wochenende gab es einen tödlichen Unfall zwischen Nürnberg und Fürth: Ein Radfahrer starb.