S-Bahn-Drama in Nürnberg: Zwei 16-Jährige von Zug überrollt - Haftbefehl gegen beide Verdächtige erlassen

S-Bahn-Drama in Nürnberg: Zwei 16-Jährige sind in in der Nacht von Freitag auf Samstag (26.01.2019) von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Beide starben auf den Gleisen am S-Bahnhof Frankenstadion.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte noch am Samstag zwei Tatverdächtige festnehmen. Seit der Festnahme des zweiten 17-Jährigen am Samstag gebe es keine neuen Ermittlungsergebnisse, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

S-Bahn-Unglück in Nürnberg: Richter erlässt Haftbefehl gegen zwei 17-jährige Tatverdächtige

Wie die Polizei Mittelfranken am Sonntagnachmittag bekannt gab, hat der Ermittlungsrichter am Sonntag, 27.01.2019, Haftbefehl wegen Totschlags gegen die beiden 17-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Der Haftbefehl erfolgt auf Antrag der Staatsanwalt Nürnberg-Fürth.

Keine Angaben wurden zum genauen Ablauf des Unglücks gemacht. Es bleibt also weiterhin unklar, wie es zum Sturz der Opfer ins Gleisbett gekommen ist.

Auf Bahnsteig am Frankenstadion: Mehrere Jugendliche geraten in Streit - drei fallen ins Gleisbett

Gegen 00.15 Uhr kam es laut Polizei zwischen mindestens fünf Jugendlichen am Bahnsteig aus "einem völlig nichtigen Anlass" zu einem Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung gerieten drei Jugendliche - alle 16 Jahre alt - ins Gleisbett. Zwei von ihnen wurden von einem herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Bei den beiden Opfern handelt es sich um zwei 16-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, wie die Polizei am Samstagmittag berichtet.

Einem Dritten gelang es, sich im letzten Moment noch in Sicherheit zu bringen. Der zunächst Unbekannte konnte ebenfalls ermittelt werden. Es handelt sich um einen 16-jährigen Schüler. Er blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Mordkommission nahm am Samstag zunächst einen 17-jährigen Tatverdächtigen fest. Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission der Kriminalpolizei Nürnberg führten dann noch zu einem zweiten Tatverdächtigen (ebenfalls 17). Gegen die beiden jungen Deutschen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragt. Sie sollten am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Wie gerieten die 16-Jährigen aufs Gleis? Wurden sie geschubst?

Die beiden 17-Jährigen sollen dafür verantwortlich sein, dass ihre drei 16-jährigen Kontrahenten vom Bahnsteig in die Gleise fielen. Einer von ihnen konnten sich nur rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor der Zug einfuhr. Die Ermittler ließen zunächst offen, ob die mutmaßlichen Täter die drei Jüngeren geschubst, geschlagen oder getreten haben. Dies müssten die weiteren Ermittlungen noch konkret zeigen, erklärte der Polizeisprecher.

Dutzende Zeugen werden befragt

Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich laut Polizei rund 150 Menschen auf dem Bahnsteig und in der ankommenden S-Bahn. Bei den Menschen am Bahnsteig habe es sich vor allem um Jugendliche gehandelt, die gegen 24.00 Uhr von einer Party in der Nähe gekommen waren. Deswegen seien die Ermittlungen zum genauen Geschehen sehr schwierig, Dutzende Zeugen müssten befragt werden. Die Kripo wertet auch die Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus dem Bahnhof aus.

Mehrere Notfallseelsorger und weitere Betreuungskräfte kümmerten sich um die Beteiligten und Betroffenen. Die Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg stellte zwei Linienbusse zum witterungsbedingten Aufenthalt zur Verfügung.

Zwei Jugendliche von Zug erfasst und getötet: Mordkommission ermittelt in Nürnberg

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie im weiteren Verlauf die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen vor Ort. Das Fachkommissariat für Spurensicherung war ebenfalls am Tatort eingesetzt. Ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nahm den Ereignisort in Augenschein. Zur Absicherung des weitläufigen Bahnareals waren Kräfte der Bundespolizei, der DB Sicherheit, der Nürnberger Polizei sowie Unterstützungskräfte aus Erlangen eingesetzt.

Für die Dauer der Tatortaufnahme blieb die Strecke für den Zug- und S-Bahnverkehr über mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu massiven Störungen im S-Bahn-Betrieb. ak/dpa