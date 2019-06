Unfall mit Betonträger in Nürnberg: Am späten Montagnachmittag (24.06.2019) krachte laut Polizei in Nürnberg am Spittlertorgraben ein Betonträger auf ein vorbeifahrendes Auto.

Bauteil blockiert und knallt gegen Wagen

Die Fahrerin eines BMW X1 fuhr gerade an einem Laster vorbei, von dem der Betonträger abgeladen werden sollte, als es zu Komplikationen kam. Ein Bauteil verkantete sich, konnte sich dadurch lösen und prallte auf das vorbeifahrende Auto.

Nach Angaben der Polizei erlitt die Fahrerin des Autos einen Schock, hatte aber keine Verletzungen.

