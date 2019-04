Nürnberg vor 1 Stunde

Einsatz

Unfall in Nürnberg: Opel kracht in Fahrertür von Citroën

Am Montagmorgen hat sich ein Unfall in der Allersberger in Nürnberg ereignet. Ein Citroën fuhr vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn, und ein Opel prallte gegen die Fahrerseite.