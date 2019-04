Nürnberg vor 1 Stunde

Stau

Nürnberg: Oberleitungskabel stürzt von Brücke auf Südwesttangente

Von einer Eisenbahnbrücke in Nürnberg ist am Donnerstagnachmittag ein Oberleitungskabel auf die Südwesttangente gestürzt. Ein Auto fuhr dagegen. Die Einsatzkräfte sperrten den Fahrstreifen in Richtung Fürth ab.