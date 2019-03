Bus-Crash in Nürnberg - zwei Verletzt am Nürnberger ZOB: Am Dienstag (12. März 2019) ist es Zentralen Omnibus-Bahnhof im mittelfränkischen Nürnberg zu einem Unfall gekommen. In den Nachmittagsstunden krachten einen Linienbus der VAG und ein Reisebus ineinander. Der Reisebus bog gegen 14.45 Uhr von der Bahnhofstraße aus in die Käthe-Strobel-Straße ab, wobei es zum Zusammenstoß kam. Dies berichtet die örtliche Polizei.

Nürnberg: Scheiben des VAG-Busses zerbrechen bei Crash

Laut Informationen der Ermittler wurden beim Unfall zwei Menschen leicht verletzt. Sie wurde durch Kräfte des alarmierten Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Erste Hilfe leisten - so geht es richtig Zum Video "Erste Hilfe leisten - so geht es richtig"

Durch den Bus-Unfall wurde der Verkehr vor Ort beeinträchtigt. Die Polizei richtete eine Umleitung über die nahe gelegene Marienstraße ein. Die Verkehrspolizei Nürnberg führt die Ermittlungen in diesem Fall.

