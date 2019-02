Mädchen (4) schwer verletzt: Auto erfasst Kind in Nürnberg: Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen, 18.02.2019, in der Fürther Straße in Nürnberg. Das berichtet die Polizei.

Schwerer Unfall in Nürnberg: Fürther Straße gesperrt

Gegen 8.40 Uhr erfasste ein Auto in der Fürther Straße auf Höhe der U-Bahn-Haltstelle Gostenhof ein Kind. Das Mädchen wollte über die Straße gehen. Noch ist unklar, ob die Fußgängerampel rot oder grün war, teilt die Polizei inFranken.de mit.

Aktuell ist die Fürther Straße zwischen Will- und Roonstraße für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis auf unbestimmte Zeit gesperrt, berichtet die Polizei am Morgen. Der Fahrzeugverkehr wird entsprechend abgeleitet.

Foto: © NEWS5 / Friedrich